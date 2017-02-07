抗年改「懶」到退休！這警察揚言「3不1沒有」
2017-02-07 06:16
最近台南警界流傳一份撤銷退休報告，報告主張要消極面對工作，不過有知情警員私下酸，平常就很懶，別拿年金當藉口。（記者王捷翻攝）
〔記者王捷／台南報導〕臉書社團《靠北警察》有網友PO文指出，內政部統計，基層員警平均壽命只有62.5歲，若經過年金改革後，可能要到65歲才能領月退俸，台南某派出所警員打了一份撤銷退休報告，並向長官提出「三不一沒有」心態，也就是不積極、不作為、不做事、沒有績效，繼續留在工作崗位。不過，今日有知情的同事大酸，該警所警員平常就很懶了，什麼時候懶有差嗎？
這幾天台南警界流傳一張撤銷退休案報告，一名警所警員以拗口字語，批評蔡政府上台後要改革軍公教年金，他頓時成了低收入戶，所以希望長官能認同他以「三不一沒有」的心態重返工作崗位。
有知情的警員說，寫這份報告的警員應該是開玩笑的居多，不會真的把這份報告呈給分局，可能只是想抗議年金改革，退休金變少，他開玩笑說，而且寫這個警所的大部分警員平常就「三不一沒有」了，不管年金有沒有改革都一樣懶。
另一名警員說，基層警員不分日夜輪班，別說要有多積極的作為，光輪班就讓健康走下坡，體能狀況已不佳的警察，又要如何善盡維護治安？唯一的補償就是退休金，且有很多警員是為了這筆退休金，才要死命累積年資，現在要砍退休金，當然很多基層會反彈。
警員說，他認同年金不能改革，但看到一些平時沒什麼貢獻、沒破什麼案的警員，拿年金改革當藉口偷懶，這樣反而會讓不知情民眾有負面觀感。
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