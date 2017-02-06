自投羅「網」！逼債動用私刑 影片PO網警察逮人

2017-02-06 22:56

〔記者李容萍／桃園報導〕臉書社團《黑色豪門企業》昨天流傳一段影片，影片中，桃園市34歲的許姓男子疑似欠債被堵，不但被逼迫脫光衣服，全身赤裸，還自持棍棒敲頭表達歉意，承諾連本帶利還債，不會落跑；不雅影片PO網短短一天，中壢警方今晚循線逮捕林男，他坦承和友人強押許男脫光衣物承諾還債，還說影片原本是放在友人LINE的群組觀看，並不清楚怎麼會外流還引來警方關注，全案依恐嚇、妨害自由、強制罪等罪嫌送辦。

此影片長達3分鐘，許男一開始自行褪去身上衣物脫到一絲不掛，對著錄影的林男一問一答，自曝「因為偷人家的內衣，還有欠錢不還被堵到」，說著說著，還拿出木棍往自己的頭上猛敲，並發出扣扣聲響，還說「該打，懲罰自己」，表情無奈、滿臉驚慌和不知所措。

由於許男最後報上姓名、住處、工作地和手機號碼，桃園警方今天勘驗影片、追查事件原委，先找到許男說明該影片是去年12月26日拍攝，事隔1個多月，看到警方上門，才發現影片被上傳臉書，驚訝不已。

許男告訴警方，工作地蘆竹南崁地區的租金貴，另覓中壢環中東路的公寓租屋，今年3、4月在5樓屋頂曬衣間偷了同棟3樓女房客的內衣，被房東錄下影片，女房客的林姓男友得知後找他談判，強迫他簽下18萬元的本票和解，他已還對方6萬元，因無力償還連夜搬家，去年底在中壢龍岡的米干店被林男和友人堵到並被帶到偏僻廢墟和錄下該影片。

至於網友在臉書散播三點全露的不雅影片是否觸及妨害祕密、妨害風化等罪嫌，將另案調查。警方