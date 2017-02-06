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黑幫集體加入政黨？警方：不介入但嚴辦不法

2017-02-06  22:34

〔記者姚岳宏、王冠仁／台北報導〕針對國民黨台北市黨部傳有疑似「殺警案」主嫌萬少丞等幫派份子集體入黨，警方對此回應，萬少丞等人的政治立場為何、加入何種政黨，都是其自由，警方並不會介入，不過，若他們以不法手段逼迫民眾入黨，或者企圖進一步結黨營私，為非作歹，只要掌握情資發現不法，就會主動偵辦。

刑事局指出，《檢肅流氓條例》廢止後，現雖有《組織犯罪條例》，但只能根據犯罪事實追究刑責，有違法才送辦，並不能因其有黑幫身分，就限制他們做什麼事；目前台灣法律也無處罰身分犯的規定。

警方表示，許多黑幫份子在外逞凶鬥狠時，經常嗆說自己是某某幫派成員，但只要涉案遭檢警約談或上法院，就不敢承認自己的幫派身分，一律都說是別人「亂封的」，就怕因此會加重刑責。

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  • 圖為殺警案主嫌萬少丞。（資料照，記者陳志曲攝）

    圖為殺警案主嫌萬少丞。（資料照，記者陳志曲攝）

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