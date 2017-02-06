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婦人逆向拒檢車窗夾警手 警棍破窗拖出上銬

2017-02-06  22:23

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市52歲湯姓婦人下午5點多，開車行經大墩路與大墩18街口，因違規逆向行駛被警方攔下，但她不但拒絕受檢，還將一名林姓巡佐的手以車窗夾住，最後員警無奈以警棍破窗，將湯婦逮捕上銬，影片被路人PO上臉書爆料公社，離譜行徑讓網友直說「她瘋了嗎？」

警方表示，當時湯姓婦人拒絕下車，員警不斷與她溝通近1個小時，湯婦仍只願將車窗開一道縫隙與警方對話，林員將左手伸進車窗縫隙內喝令湯婦下車，她竟關上車窗夾住，林員大喊「你夾到我的手了，開窗！」林員左手被夾住拔不出來，擔心湯婦會開走車子，只好右手拔出警棍擊破車窗。

湯婦被員警合力從車上拖出時，情緒也相當激動，尖聲哭叫「救命阿！怎麼這樣阿！你們都是騙子阿！」最後見警方要將她上銬，才大喊「我知道錯了，放開我！」警方調查，湯婦為家庭主婦，因無照駕駛怕遭警察開單告發故拒絕攔查，詢後將湯女依妨害公務罪嫌移送。

林姓巡佐左手被夾傷，右手則被車窗玻璃割傷，所幸並無大礙。網友留言「腦袋有洞就不要上街，上街就算了麻煩不要開車」、「台中的警察遇到…這種…破窗沒多少錢我來處理甚麼破政府讓警察執法都沒有尊嚴，老是在受沒必要的傷！」

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  • 林姓巡佐左手被車窗夾住，用警棍敲破車窗。（翻攝臉書爆料公社）

    林姓巡佐左手被車窗夾住，用警棍敲破車窗。（翻攝臉書爆料公社）

  • 林姓巡佐的手在過程中受傷。（記者何宗翰翻攝）

    林姓巡佐的手在過程中受傷。（記者何宗翰翻攝）

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