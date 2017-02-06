媒體披露北投狠父遺書內容 士檢否認三處

2017-02-06 21:55

〔記者鄭景議／台北報導〕北投狠父殺子女後自殺案，昨日媒體披露部分遺書內容，但對此士林地檢署今（6）日宣稱，有關「投資股票損失百萬」、「懷疑配偶外遇」、「欲帶三個小孩一起走」等部分，與檢察官扣押的遺書文件內容不符，但遺書內容確切寫了哪些東西，張男自殺的原因究竟為何，檢方則不願進一步證實。

此外，士林地檢署表示，檢方已啟動相關犯罪被害人保護機制，犯罪被害人保護協會士林分會也對張父及張母雙方家屬進行關懷，並提供其必要協助。

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