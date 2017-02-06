毒犯見警心虛猛催油門落跑但「雷殘」 當場被逮

2017-02-06 21:28

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市25歲李姓男子，日前凌晨1時許攜帶毒品騎車行經蘆洲區長榮路時發現警方攔檢站，一時心虛當下竟大迴轉，逆向狂催油門意圖逃逸，不料卻因反作用力「翹孤輪」自摔，警方上前關切，意外在李男褲子口袋中查獲少量安非他命毒品，讓警員直呼：「真是有夠天兵！」

蘆洲分局表示，三民派出所所長楊建良、警員戴文華，日前凌晨在長榮路攔查可疑車輛時，發現李姓騎士迎面駛來，但發現警車後突然大迴轉，準備猛催油門逆向逃逸，沒想到卻因油門催太大力，騎士自摔，當下立即上前關切。

警方盤查發現該機車車主是名通緝犯，為求謹慎盤查機車與李男隨身物品，結果在李男褲子右邊口袋內搜出1小包安非他命，人贓俱獲，當場依毒品罪嫌將他上銬逮捕，讓李男直呼：「早知道不跑了，有夠衰！」

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