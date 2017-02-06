好險！ 小貨車車禍 半個車身掛在懸崖上

2017-02-06 20:14

〔記者陳賢義／台東報導〕台東大武警分局太麻里分駐昨夜據報，南迴台9線410公里、松子澗路段傳交通事故，抵達現場赫見1輛白色小貨車過半車身跨吊在懸崖外，底下山谷深達百公尺，搖搖欲墜險象環生，駕駛自行脫困；陳姓小貨車駕駛指稱，因後方自小客車超車不當擦撞其車，才會導致他失控偏駛，所幸未傳傷亡。

太麻里分駐所警員杜輝利、蘇柏魁據報趕往，原以為又是疲勞駕駛或酒駕肇事，但抵達現場竟看見1輛白色小貨車過半車身都懸在半空中，底下就是深達百公尺的山谷，整台車搖搖欲墜，急忙趨前查看車上是否有人待搶救，所幸陳姓司機自行脫困，驚魂未定的呆立在旁。

「根本連害怕的時間都沒有」陳姓心有餘悸指稱，因後方蕭姓男子駕駛的自小客車，因超車不慎擦撞到其車輛左前車頭，才會導致他失控打滑，所幸當時對向並無車輛經過，否則後果不堪設想。陳、蕭2男經酒測後皆無酒精反應，訊後，警方依規定對蕭男開出跨越雙黃線超車罰單。大武警分局鄭穎聰呼籲，南迴公路彎道多且多為2線道，夜間更應減速慢行，在視距不佳且未確定前方路況時，切勿因一時貪快違規超速、超車。