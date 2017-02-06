色雇主騷擾菲律賓移工 判賠30萬

2017-02-06 21:00

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓退休老師戀上來台照顧母親的菲律賓藉移工小美（化名），除以：「I need you（我需要你）」言語騷擾外，還曾搓揉她胸部，以下體頂臀部，小美先向友人求助說：「我老闆的色狼兒子...擔心突然被強暴」，陳男仍未收斂，她忍無可忍提告，新北地院判陳男賠償30萬元。

前年6月間來台的小美回憶，剛來台一週，陳男就常稱讚她很漂亮、迷人，起初她不以為意，但第二週就是惡夢開始，陳男曾強行親吻她，7月又頻繁以「我需要你」言語騷擾甚至強吻，隔月變本加厲，趁她煮飯時靠近，搓揉她胸部，還以下體頂臀部。

9月間，陳男再度強行摸胸，她當下錄音蒐證，先撥打1955專線求助，再向新北市政府提申訴，陳男因此被罰10萬元。年約26歲的小美說，她是單親媽媽，因經濟壓力隻身來台工作，陳男丈著雇主權勢，工作一再刁難，還強行猥褻，求償80萬。

陳男堅稱，因小美同意追求，接受他送的禮品、衣物、手機等，兩人才交往，雖因愛慕有說過：「我喜歡你」，前年8月也曾於廚房內靠近小美，因情不自禁可能略有勃起，但絕無以生殖器頂住臀部、強吻、搓胸等行為。

法官調查，小美曾向友人求助：「我可以換掉雇主嗎？我老闆的色狼兒子，對我有性慾，好可怕，擔心突然被強暴」等，還有遭摸胸時的錄音：「你害我的胸部...很痛」且陳男曾坦言有說：「我很喜歡妳」等，並有故意碰觸小美身體舉動，碰觸部位避重就輕，小美當時已說「不喜歡」等，認定陳男確有猥褻行為。