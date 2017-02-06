救國團佔用中市逾千坪土地案 法院判須歸還

2017-02-06 19:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市救國團長期占用台中市千坪土地近45年，市府104年底向中國青年救國團提出排除侵害的訴訟，要求返還市有土地，台中地方法院今日下午宣判，判決救國團敗訴，應返還土地及不當得利，本案仍可上訴。

針對判決，台中市救國團總幹事王崇綸指出，將等接獲判決書後，再看團部如何決定因應；台中市民政局長蔡世寅則強調，也算是爭取到「土地正義」，盼救國團別再上訴，讓事件儘速落幕。

台中市政府主張，擁有北區水源段131地號完整土地，58年4月2日台中市救國團與市府簽訂台灣省公有土地借用契約，約定借用期間自58年5月1日至60年4月30日共2年，借用契約期滿後，救國團並未返還該土地，且長期占用市有土地約1083坪至今，台中市府在104年度提起訴訟，並追討不當得利。

台中市府指出，法院認定救國團與台中市政府在土地借用契約屆滿後，無權占用市有土地，應返還土地及不當得利，今日下午判決救國團敗訴，但本案仍可上訴。

民政局指出，台中市救國團佔用千坪土地，每年約僅付七十餘萬元的佔用補償金，不符實際地價比例原則；台中市政府表示本案勝訴判決，係維護公有財產權益之公正判決，並期盼救國團不要上訴，儘速將土地返還市府，以維市有財產權利及社會的公平正義。