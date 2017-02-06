維冠案檢方偵辦實錄 開放300本對外銷售

2017-02-06 21:26

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署出版偵辦去年206震災維冠倒樓案實錄書，上週春節期間新書發表後，民眾詢問度高、紛問如何買書？南檢今表示即日起對外販售，一本600元，可到南檢一樓為民服務中心購買，此書可對外發售數量約300本，今下午已有3位民眾前往買書。

南檢襄閱主任檢察官陳建弘表示，到南檢為民服務中心買書是最直接，因可對外發售的書僅300本，明天起欲購買者可先以電話洽詢南檢為民服務中心，洽詢電話：（06）2959731轉1100、1101。郵寄購買：以郵局匯票掛號郵寄南檢總務科收（運費請一併加計，南檢收款後3日內寄出），匯票受款人名稱為台南地方法院檢察署，6本以內運費，台南市區70元、本島外縣市80元、國內離島100元。

去年農曆小年夜台南發生206大地震，震倒維冠金龍大樓，造成115人死亡不幸，台南地檢署檢察官默默挺身而出，從蒐證、相驗到起訴，拼湊犯罪事實，最後地方法院以最高刑度判決相關嫌疑人，事後為把偵辦過程提供其他司法單位參考，南檢檢察官當起作家與編輯，把全案偵辦過程與感想集結成《台南大地震偵辦實錄》。

南檢強調，在偵辦206震災維冠倒樓時，檢方參考921大地震、高雄氣爆等大型災難的刑事偵辦流程、還有民事訴訟流程，翔實記錄台南地檢署全體總動員的歷程。

此書述說南檢如何在極短時間剖析事證，在一片殘骸中，檢方以專業角度從斷垣殘瓦的震災現場，找出造成大樓倒塌的人為因素？如何在茫茫人海中，找出20多年前換姓名數次的犯罪嫌疑人？專案小組又如何在72小時裡不休不眠釐清案情，找出可疑的蛛絲馬跡，串連起多項證據，成功說服法院羈押3名被告，更在2個月的羈押期限起訴，讓法院在7個月後判全部被告最重刑。