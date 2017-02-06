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動物有情！車輛撞死小動物 同伴叼屍不離棄

2017-02-06  19:35

〔記者佟振國／南投報導〕萬物皆有情！南投縣林姓民眾今天凌晨開車行經台14甲線合歡山公路，黑暗中不小心輾過一隻像是黃鼠狼或是鼬獾的動物，急忙下車察看，卻見令人鼻酸的一幕，發現另一隻叼著倒地不起的同伴，不讓人靠近，甚至幾度做出攻擊態勢，讓他大為感動，沒想到小動物之間也這麼重感情！

南投縣林姓民眾過年期間回花蓮探親，昨晚走台8線中橫公路，接台14甲線要回埔里，今天凌晨行經台14甲線翠峰路段，當時山區起霧，沿線又沒路燈，視線不良，突然車身一震，車輪好像輾過什麼東西，直覺想到壓到小動物了，趕緊下車察看確認。

當下看到路旁水溝有一團黑影不斷移動，趕緊用隨身準備的探照燈看仔細，看到1隻像是黃鼠狼或是鼬獾的動物，焦急的叼著全身癱軟動也不動的同伴，想趕緊逃離。

林姓民眾表示，因為想確認小動物的狀況，只見牠逃得更急促，但就是不願棄同伴不顧，雙方追了數十公尺，牠一度放棄逃開，最後又折返同伴身旁，見無法擺脫，還數度要對人攻擊，幾番僵持後把同伴拖進路旁樹叢消失無蹤，不知道牠們是什麼關係，但極力維護同伴，小動物之間也這麼重感情，令人揪心。

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  • 南投縣林姓民眾今天凌晨開車行經台14甲線翠峰路段，不慎輾過像黃鼠狼或鼬獾的小動物，卻讓他見證動物也有真性情。（圖：林姓民眾提供）

    南投縣林姓民眾今天凌晨開車行經台14甲線翠峰路段，不慎輾過像黃鼠狼或鼬獾的小動物，卻讓他見證動物也有真性情。（圖：林姓民眾提供）

  • 林姓民眾反應不及輾過像是黃鼠狼或鼬獾的小動物。（圖：林姓民眾提供）

    林姓民眾反應不及輾過像是黃鼠狼或鼬獾的小動物。（圖：林姓民眾提供）

  • 林姓民眾遠遠見到被車輾過的動物旁有另一隻同伴，對牠不離不棄，極力叼著牠要逃離。（圖：林姓民眾提供）

    林姓民眾遠遠見到被車輾過的動物旁有另一隻同伴，對牠不離不棄，極力叼著牠要逃離。（圖：林姓民眾提供）

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