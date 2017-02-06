小林村滅村國賠案 法扶：盼最高院還家屬公道
〔記者溫于德／台北報導〕「八八風災」造成高雄縣甲仙鄉（後改制為甲仙區）小林村遭土石流滅頂，並有460餘人罹難。死者家屬事後向高雄市整府等被告求償近6億元，但高雄地院、高分院均認為被告沒有疏失，判災民敗訴；不服的災民除已上訴最高法院外，協助打官司的法律扶助基金會今天下午也舉辦研討會，就「大型災害下之國家責任與公務員之作為義務－小林村案件台日交流研討會」進行討論。會前，法扶會律師周信宏受訪時簡短談到，希望最高院能衡平地判決，還被害家屬公道。
據了解，小林村求償一案，目前上訴第三審，律師團已提出上訴理由狀，最高院正審理中。
會議開始時由法扶會執行長陳為祥引言，小林村的問題，顯示「天災、人禍」間很難一刀切斷，反問「難道被歸為天災，相關人等就沒有責任？」國家獨佔很多手段、方式與資訊，但政府如何使用？有無盡到事前防範？以及災害發生時的救治？都須檢討、改進。
與會海洋大學教授蘇惠卿認為，高雄地院一、二審判決，非常巧妙將災害區別為「崩塌」與「土石流」。對於崩塌原因認定，法院認為沒有遇見可能性，自無強制撤離居民的可能，因此並無責任；另就土石流部分，「即使已撤離，但撤離地點仍遭掩埋」之說，再度為國家開脫責任、導向「無可避面的死」。
另，蘇惠卿也說，判決結果除顯示國內防災體系無橫向聯繫帶來困境外，也呈現兩個問題，崩塌山地真的毫無遇見可能性？難道天災等於不可抗力又等於免責？蘇最後說，生命終有結束之時，生命權的侵害不應以結果為論，並問「難道小林村人，應該都死在那嗎？」
為「日本三一一大川國小海嘯受災兒童國家賠償事件」辯護的日籍律師吉岡和弘、齋藤雅宏則分享如何與國家興訟，以致在一審取得仙台地院去年判決石卷市與宮城縣，應連帶賠償受害兒童家屬共14億2600萬元日幣；該案目前上訴二審中。
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