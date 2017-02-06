海拔最高三寶 車停馬路中央、人卻在拍照

2017-02-06 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕三寶無處不在，用路人請小心！一名網友趁著年假，前往合歡山遊玩，路途中卻發現一名誇張的駕駛，竟然直接將車輛停放馬路中間，自己跑到對向車道護欄邊拿起手機拍下合歡山的壯麗山景及渺渺雲煙；影片上傳到爆料公社，網友看完笑稱這名駕駛是海拔最高的三寶。

一名網友月初時，前往合歡山遊玩，透過行車紀錄器影像可見，當時天候不佳，路面濕滑，網友緩速跟隨著一輛休旅車行駛在蜿蜒的路上，休旅車也小心翼翼地打著雙黃燈示警，卻發現一輛小轎車就直接大剌剌地停在前方右彎處，駕駛拿著手機竟然站在對向車道護欄邊拍照。

這條山路路幅並不寬，誇張駕駛佔據了大半路幅，當時對向有三輛車正要通過該處，只能與順向的車輛相互禮讓才能勉強通行，模樣十分危險。

影片轉傳到爆料公社後隨即吸引大批網友討論，有網友怒批駕駛「只顧自己不顧別人的三寶」、「有夠沒水準」、「停轉彎的地方耶，也太危險了吧」、「根本是整條馬路都是我的停車場的概念嘛」；雖有網友質疑是否是車輛故障，但隨後就有網友回應說「車故障好歹三角警示牌也要拿出來吧」、「故障的話應該沒心情拍照了吧...」。