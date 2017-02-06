海拔最高三寶 車停馬路中央、人卻在拍照
2017-02-06 19:34
〔即時新聞／綜合報導〕三寶無處不在，用路人請小心！一名網友趁著年假，前往合歡山遊玩，路途中卻發現一名誇張的駕駛，竟然直接將車輛停放馬路中間，自己跑到對向車道護欄邊拿起手機拍下合歡山的壯麗山景及渺渺雲煙；影片上傳到爆料公社，網友看完笑稱這名駕駛是海拔最高的三寶。
一名網友月初時，前往合歡山遊玩，透過行車紀錄器影像可見，當時天候不佳，路面濕滑，網友緩速跟隨著一輛休旅車行駛在蜿蜒的路上，休旅車也小心翼翼地打著雙黃燈示警，卻發現一輛小轎車就直接大剌剌地停在前方右彎處，駕駛拿著手機竟然站在對向車道護欄邊拍照。
這條山路路幅並不寬，誇張駕駛佔據了大半路幅，當時對向有三輛車正要通過該處，只能與順向的車輛相互禮讓才能勉強通行，模樣十分危險。
影片轉傳到爆料公社後隨即吸引大批網友討論，有網友怒批駕駛「只顧自己不顧別人的三寶」、「有夠沒水準」、「停轉彎的地方耶，也太危險了吧」、「根本是整條馬路都是我的停車場的概念嘛」；雖有網友質疑是否是車輛故障，但隨後就有網友回應說「車故障好歹三角警示牌也要拿出來吧」、「故障的話應該沒心情拍照了吧...」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 資深閩南語演員高鳴 驚傳上吊身亡
- 拒付300元公務員道歉了！ 友人幫腔遭酸:想開副本？
- 婦摸走青菜蕃茄 記得裝袋卻辯忘記付錢
- 網友分享「台灣好看的制服」美照 網媒引用挨告不起訴
- 年節防詐 別幫騙子加菜
網友回應
熱門新聞
- 2018綠營連任危機？這三縣市被指艱困選區...
- 賓士車主看病怨「停車比住院貴」 醫諷：台灣奇蹟！
- 瓦斯業納彈性工時 勞動部：會討論
- 〈熱門族群〉先熱後冷 太陽能股有好光景
- HBL》田浩連兩場得分破20 高苑喜迎二連勝
- 重返旅遊版圖─日本福島縣
- 迎戰旅遊淡季 知本溫泉區推長住優惠方案
- HBL》東山「戰神」 打斷手骨顛倒勇
- 鄒倩琳剛走敖國珠又爆閃辭 中天主播驚陷缺人囧態
- 遠離中共統治 香港移民台灣人數創16年新高
- 林奏延將下台 拋「三代健保」震撼彈
- 「私吞」俄羅斯鑽石 中國遊客遭逮送醫
- 罹腦瘤剩3年可活？ 經紀人：李敖就是愛嚇人
- 獨老搓湯圓 感受元宵團圓氣息
- 劉嘉玲被媽爆料：她就喜歡梁朝偉！
- 和國際接軌 食藥署改11項添加物標準
- 王菲嗆自認牌技勝歌藝 被劉嘉玲一句話惹火
- 吳︰黨魁選舉若不公不義 就影響團結
- 今年暑假起 成大新生要上這門特別的課
- 帕帥1128勝 單一球隊最多
- 汰換二行程商機 電動機車今年銷售翻倍上看4萬輛
- 鐵人》十年有成 鐵人三項盼迎接下個黃金十年
- 《自由廣場》要支持蔡總統到何時？
- 今年房屋稅 高雄稅捐處︰與去年持平
- 〈50 Plus〉老夫子VS.大番薯 你像誰
- 貝琪露雙下巴復出 渴愛不敢結婚
- 台3線攝影展起跑 「伯公岡」提供1920年代老照片
- 都叫西寧艦… 台灣、中國軍艦撞名
- 玉皇大帝聖誕 信徒鑽轎腳祈福
- 房思瑜計畫征服玉山 藍鈞天願妻小平安
- 若遇搶案先保命 超商店員這樣說....
- 鳳凰下蛋彩繪惹議 挨批沒邀在地書畫家
- 人生70歲最重要的事？ 8旬老師給1個字…
- 美日合作新攔截飛彈 試射成功
- 林宥嘉開心當人夫 幻想小孩取名「零食」
- 日職》松坂大輔投上癮？ 兩天投了近300球...
- 放生亂象持續 台南出現南美洲珍珠魟
- 台灣登朝日新聞第一人 陳美鳯今再度赴日出外景
- 台東關山米乖乖熱銷 228計畫推出第2批
- 台中市「105工業及服務業普查」起跑！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：海拔最高三寶 車停馬路中央、人卻在拍照
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分