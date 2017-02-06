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男KTV慶生玩砸派 把服務員砸到瘀青挨告

2017-02-06  21:22

〔記者王定傳／新北報導〕新北市林姓男子去年6月間，到蘆洲一間好樂迪KTV替友人慶生，眾人在包廂內玩瘋了，竟拿蛋糕玩砸派遊戲，簡姓服務員見狀表示要收取清潔費，林男竟直接拿蛋糕砸他，被告傷害罪嫌，由於雙方和解撤告，新北地檢署今處分不起訴。

本案發生於去年6月28日晚間，林男在包廂內替友人慶生，眾人竟在裡面玩起砸派遊戲，簡姓服務員進入包廂一看，雜亂不堪，要求要收取1000元清潔費，林男聽聞後直接拿起蛋糕往簡男臉上砸，導致簡男左臉頰鈍傷瘀青。

簡男不堪受辱，前往驗傷，提告傷害罪嫌，檢方偵辦時，林男坦言有拿蛋糕砸簡男，但又說只是輕輕摸他一下，蛋糕又很軟，質疑不可能受傷，但因雙方事後和解，簡男具狀撤告，檢方因此處分不起訴。

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  • 男子在KTV對服務員砸派，導致服務員瘀青，被告傷害罪嫌，由於雙方和解撤告，新北地檢署今處分不起訴。（資料照，記者陳慰慈攝）

    男子在KTV對服務員砸派，導致服務員瘀青，被告傷害罪嫌，由於雙方和解撤告，新北地檢署今處分不起訴。（資料照，記者陳慰慈攝）

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