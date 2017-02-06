桃、竹交界山林火警 風勢助長難搶救

桃、竹交界發生山林火警，在風勢助長下搶救不易。（記者李容萍翻攝）

2017-02-06 18:26

〔記者李容萍／桃園報導〕天乾物燥，真的要小心火燭！

桃園市楊梅區甡甡路與新竹縣交界一帶的山林，今天下午4時31分許發生火警，消防局第二大隊調派各式消防車前往，消防隊員到場發現大火在強勁風勢助長下燃燒猛烈、濃煙竄出，現場燃燒面積約3000平方公尺，搶救不易。

由於時值下班的交通尖峰時段，楊梅警分局已派員警在路口協助交管，也呼籲用路人暫時避開甡甡路行駛。

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