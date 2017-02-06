怕被看不起才搶劫？ 父指控：被菜販激怒
2017-02-06 18:50
〔即時新聞／綜合報導〕17歲陳姓少年昨持刀至新莊區裕民街的超商搶劫，17歲丁姓超商工讀生為守護超商的錢財，左手掌遭砍斷，頭部、背部也遭砍傷，陳父事後接受媒體報導時表示，都是因為一名綽號叫「黑龜」的菜販，經常嘲笑他不敢做大事，兒子才會鋌而走險到超商搶劫砍人。
根據《蘋果》報導，陳姓少年砍人後回到家中，還謊稱自己是打架受傷，在父親追問之下才供出實情。陳父稱，嫌犯從小就有情緒障礙的問題，這次會犯下大錯，都是因為一名綽號叫「黑龜」的菜販，經常嘲笑他沒種、不敢做大事，所以兒子才會鋌而走險到超商砍人搶劫。
根據《三立新聞》報導，「黑龜」則反駁，陳姓少年曾向他借刀子，但被他拒絕，先前也曾透露自己要去搶劫，大家也都勸說不要做這種事情，「他好像覺得說別人都看不起他」。
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