| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

怕被看不起才搶劫？ 父指控：被菜販激怒

2017-02-06  18:50

〔即時新聞／綜合報導〕17歲陳姓少年昨持刀至新莊區裕民街的超商搶劫，17歲丁姓超商工讀生為守護超商的錢財，左手掌遭砍斷，頭部、背部也遭砍傷，陳父事後接受媒體報導時表示，都是因為一名綽號叫「黑龜」的菜販，經常嘲笑他不敢做大事，兒子才會鋌而走險到超商搶劫砍人。

根據《蘋果》報導，陳姓少年砍人後回到家中，還謊稱自己是打架受傷，在父親追問之下才供出實情。陳父稱，嫌犯從小就有情緒障礙的問題，這次會犯下大錯，都是因為一名綽號叫「黑龜」的菜販，經常嘲笑他沒種、不敢做大事，所以兒子才會鋌而走險到超商砍人搶劫。

根據《三立新聞》報導，「黑龜」則反駁，陳姓少年曾向他借刀子，但被他拒絕，先前也曾透露自己要去搶劫，大家也都勸說不要做這種事情，「他好像覺得說別人都看不起他」。

廣告
  • 17歲陳姓少年昨持刀至新莊區裕民街的超商搶劫，17歲丁姓超商工讀生為守護超商的錢財，左手掌遭砍斷，頭部、背部也遭砍傷。圖為案發超商。（記者曾健銘翻攝）

    17歲陳姓少年昨持刀至新莊區裕民街的超商搶劫，17歲丁姓超商工讀生為守護超商的錢財，左手掌遭砍斷，頭部、背部也遭砍傷。圖為案發超商。（記者曾健銘翻攝）

  • 「黑龜」反駁，陳姓少年曾向他借刀子，但被他拒絕。（圖擷自三立新聞）

    「黑龜」反駁，陳姓少年曾向他借刀子，但被他拒絕。（圖擷自三立新聞）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 搶劫 砍斷手掌 菜販 超商
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：怕被看不起才搶劫？ 父指控：被菜販激怒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.