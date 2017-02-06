北投狠夫殺子血案相驗 媽媽情緒崩潰
2017-02-06 18:18
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者鄭景議／台北報導〕今日下午2時30分許，檢查官針對昨日北投狠夫殺子女後自殺案，進行遺體相驗解剖，小孩的媽媽及大伯都前往第二殯儀館協助驗屍，據悉，媽媽在驗屍時情緒一度崩潰，需要身旁親屬及女警攙扶；相驗在下午17時30分許結束，媽媽離開時面對媒體提問不發一語，坐上警車後離去。
此次驗屍除了確認死者傷勢外，重點將放在遺體是否有藥物殘留，對此檢查官表示，有關藥物殘留問題，需要等相驗報告結果出來才能確認。
死者傷勢部分，其中小女兒的傷勢為一刀在左頸，深及氣管，張父的傷勢也在左頸，大動脈整個被割斷，左手腕還有淺淺的刀痕，疑為起初想割腕，後改變心意割喉自盡，小兒子的刀傷甚淺，幾不可見，死因確認為悶死。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 資深閩南語演員高鳴 驚傳上吊身亡
- 拒付300元公務員道歉了！ 友人幫腔遭酸:想開副本？
- 婦摸走青菜蕃茄 記得裝袋卻辯忘記付錢
- 網友分享「台灣好看的制服」美照 網媒引用挨告不起訴
- 年節防詐 別幫騙子加菜
網友回應
熱門新聞
- 2018綠營連任危機？這三縣市被指艱困選區...
- 賓士車主看病怨「停車比住院貴」 醫諷：台灣奇蹟！
- 瓦斯業納彈性工時 勞動部：會討論
- 〈熱門族群〉先熱後冷 太陽能股有好光景
- HBL》田浩連兩場得分破20 高苑喜迎二連勝
- 重返旅遊版圖─日本福島縣
- 迎戰旅遊淡季 知本溫泉區推長住優惠方案
- HBL》東山「戰神」 打斷手骨顛倒勇
- 鄒倩琳剛走敖國珠又爆閃辭 中天主播驚陷缺人囧態
- 遠離中共統治 香港移民台灣人數創16年新高
- 林奏延將下台 拋「三代健保」震撼彈
- 「私吞」俄羅斯鑽石 中國遊客遭逮送醫
- 罹腦瘤剩3年可活？ 經紀人：李敖就是愛嚇人
- 獨老搓湯圓 感受元宵團圓氣息
- 劉嘉玲被媽爆料：她就喜歡梁朝偉！
- 和國際接軌 食藥署改11項添加物標準
- 王菲嗆自認牌技勝歌藝 被劉嘉玲一句話惹火
- 吳︰黨魁選舉若不公不義 就影響團結
- 今年暑假起 成大新生要上這門特別的課
- 帕帥1128勝 單一球隊最多
- 汰換二行程商機 電動機車今年銷售翻倍上看4萬輛
- 鐵人》十年有成 鐵人三項盼迎接下個黃金十年
- 《自由廣場》要支持蔡總統到何時？
- 今年房屋稅 高雄稅捐處︰與去年持平
- 〈50 Plus〉老夫子VS.大番薯 你像誰
- 貝琪露雙下巴復出 渴愛不敢結婚
- 台3線攝影展起跑 「伯公岡」提供1920年代老照片
- 都叫西寧艦… 台灣、中國軍艦撞名
- 玉皇大帝聖誕 信徒鑽轎腳祈福
- 房思瑜計畫征服玉山 藍鈞天願妻小平安
- 若遇搶案先保命 超商店員這樣說....
- 鳳凰下蛋彩繪惹議 挨批沒邀在地書畫家
- 人生70歲最重要的事？ 8旬老師給1個字…
- 美日合作新攔截飛彈 試射成功
- 林宥嘉開心當人夫 幻想小孩取名「零食」
- 日職》松坂大輔投上癮？ 兩天投了近300球...
- 放生亂象持續 台南出現南美洲珍珠魟
- 台灣登朝日新聞第一人 陳美鳯今再度赴日出外景
- 台東關山米乖乖熱銷 228計畫推出第2批
- 台中市「105工業及服務業普查」起跑！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北投狠夫殺子血案相驗 媽媽情緒崩潰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分