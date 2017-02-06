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北投狠夫殺子血案相驗 媽媽情緒崩潰

2017-02-06  18:18

〔記者鄭景議／台北報導〕今日下午2時30分許，檢查官針對昨日北投狠夫殺子女後自殺案，進行遺體相驗解剖，小孩的媽媽及大伯都前往第二殯儀館協助驗屍，據悉，媽媽在驗屍時情緒一度崩潰，需要身旁親屬及女警攙扶；相驗在下午17時30分許結束，媽媽離開時面對媒體提問不發一語，坐上警車後離去。

此次驗屍除了確認死者傷勢外，重點將放在遺體是否有藥物殘留，對此檢查官表示，有關藥物殘留問題，需要等相驗報告結果出來才能確認。

死者傷勢部分，其中小女兒的傷勢為一刀在左頸，深及氣管，張父的傷勢也在左頸，大動脈整個被割斷，左手腕還有淺淺的刀痕，疑為起初想割腕，後改變心意割喉自盡，小兒子的刀傷甚淺，幾不可見，死因確認為悶死。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
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  • 媽媽離開二殯，不發一語。（記者鄭景議攝）

    媽媽離開二殯，不發一語。（記者鄭景議攝）

  • 相驗結果確認死者傷勢。（記者鄭景議攝）

    相驗結果確認死者傷勢。（記者鄭景議攝）

  • 檢查官表示需要等待相驗報告出爐。（記者鄭景議攝）

    檢查官表示需要等待相驗報告出爐。（記者鄭景議攝）

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