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檢方首度票選司改代表 澎檢吳巡龍、宜檢蔡元仕等人上榜

2017-02-06  18:06

〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議檢方代表票選結果傍晚出爐，澎湖地檢署檢察官吳巡龍獲最高票，其次是台北地檢署檢察官林達，法務部檢察司副司長余麗貞排第三，其餘兩人分別是宜蘭地檢署主任檢察官蔡元仕和台南高分檢檢察官林志峯。

令人意外的是，檢察官人事審議委員會委員、士林地檢署檢察官蔡啟文並未上榜，跌破不少眼鏡，另外，第四高票當選的蔡元仕是總統蔡英文的姪子，他的能力和人緣皆受同事肯定，當選並不讓檢察界意外。

全國司改國是會議分組會議將在本月20日登場，經由票選和推薦產生的出席代表共75人，包括10名法官、10名檢察官、10名律師、5名法律學者，以及40名「非法律人」代表；審檢辯30名代表中的二分之一由票選產生，這次共有9名檢察官參選，票選出5人，最高檢察署無人參選。

全國檢察官在本月3日到6日透過網路票選出5名代表，共選出一審3名、二審和三審共2名。

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  • 法務部首度票選司改代表揭曉。（記者項程鎮攝）

    法務部首度票選司改代表揭曉。（記者項程鎮攝）

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