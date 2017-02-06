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造型吸食器助興？男女毒蟲改造玻璃槍

2017-02-06  18:47

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園警分局青溪派出所員警，昨天晚上到桃園區民光東路摩鐵臨檢，其中1間房客拖了5、6分鐘才開門，警方懷疑裡頭有「鬼」，入住的58歲鄭姓男子、38歲黃姓女子，自知瞞不住從床腳縫隙拿出500公克重安非他命及吸食器。

警方發現，兩人的吸食器竟是玻璃製手槍改造，鄭男、黃女供稱，特製吸食器是為了助興，兩人只是朋友關係非情侶，相約到摩鐵吸毒，訊後被依毒品罪嫌移送桃園地檢署。

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  • 警方臨檢摩鐵查獲安非他命、玻璃槍造型吸食器。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方臨檢摩鐵查獲安非他命、玻璃槍造型吸食器。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 警方臨檢摩鐵查獲安非他命、玻璃槍造型吸食器。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方臨檢摩鐵查獲安非他命、玻璃槍造型吸食器。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 警方臨檢摩鐵查獲安非他命、玻璃槍造型吸食器。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方臨檢摩鐵查獲安非他命、玻璃槍造型吸食器。（記者鄭淑婷翻攝）

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