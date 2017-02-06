超商店員監守自盜 大夜班盜走93萬跟監視器

2017-02-06 17:56

〔記者王冠仁／台北報導〕網友今天在臉書「爆料公社」上貼文，指稱一名蘇姓男子，涉嫌在上月30日到台北市文山區某家便利商店擔任大夜班店員，蘇在數日內摸熟超商作業模式後，竟在今天凌晨3點多，拿走當時收銀機內的款項，再到後場辦公室撬開金庫，總共盜走93萬多元現金。

爆料指出，蘇嫌似乎早已預謀作案，他下手時不僅戴白手套避免留下指紋，逃離門市前還將監視器系統線路剪斷並帶走監視器；他更以徒步方式逃離，避免使用交通工具遭警方掌握。

警方說，今天中午已經正式受理此一案件，除了將調閱周邊監視器擴大追查外，也將深入清查有無其他商家受害。