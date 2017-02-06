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中國漁船澎湖外海沉沒 兩岸派人救起11船員

2017-02-06  17:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國閩龍漁籍66882號漁船，在澎湖西嶼西32海浬處傳出機械故障，並通報船隻有沉沒之虞，由於船上有11名中國籍船員，國軍搜救中心立即調派澎湖海巡隊前往支援搶救，中國也派出2艘直升機趕往現場馳援，救回所有船員。

澎湖海巡隊調查指出，今日下午3時40分許，接獲國軍搜救中心通報，表示在西嶼西32海浬處，1艘中國籍閩龍漁66882號漁船因機械故障，有沉沒之虞，船上有11人，要求派出艦艇馳援，原本欲北返支援澎湖的北部謀星艦，臨時變更行程趕往，並派出PP10038、5053馳援，同時海軍也出動1106成功級軍艦前往。

由於中國也接到相關搜救通報，派出2架直升機趕往現場，下午4時30分抵達，由於雙方無聯繫管道，只能以側聽方式監聽對方動向；但國軍搜救中心因擔心派出直升機與中國重複，所以未派直升機加入搜救行列，因外海風浪相當惡劣，增加搜救的困難度。

下午5時15分根據國軍搜救中心側聽對岸頻道，證實中國2架直升機將11人救回，並已停止搜救任務，表明已放棄漁船；由於外海風浪高達11級，澎湖海巡隊2000噸艦艇也承受不住，因此我方艦艇在確定所有船員獲救後，全都中途折返，但澎湖海巡隊奉命劃設沉船經緯度，提供來往船隻注意。

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  • 澎湖海巡隊2000噸警艇，冒11級風浪出海救人相當危險。（資料照 記者劉禹慶攝）

    澎湖海巡隊2000噸警艇，冒11級風浪出海救人相當危險。（資料照 記者劉禹慶攝）

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