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單車騎不動？ 兩賊偷電動車代步被逮

2017-02-06  17:39

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮蘇姓男子及13歲少年，騎折疊式單車至通霄鎮市區，因騎不動，竟順手牽羊偷電動車代步，並將單車放置於電動車踏板上，因行跡可疑，在路上被員警盤查留下紀錄，被害人在臉書PO文尋車並至派出所報案，被警方查出兩人涉嫌行竊，訊後依竊盜罪送辦。

通霄警分局通霄派出所副所長李毓鵬、警員邱垂凱今天清晨巡邏時，見蘇男及一名少年共乘1台粉紅色的電動車，上面還載著折疊單車，當下察覺有異上前盤查，員警盤問他單車、電動車是誰的？二人均回答家裡的，因電動車沒有牌照，當時並未有人報案也沒有發現其他不法，登記兩人資料後放行。

警方說，被害人今天一早到派出所報失竊，警方聯想之前盤查兩名男子涉有重嫌，隨即根據所盤查資料循線找到兩人，並起出失竊電動車，二人坦承是半夜騎單車到通霄市區後，實在騎不動了，所以臨時起意偷車代步，訊送依竊盜罪送辦。

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  • 通霄警方循線起出粉紅色電動機車。（記者張勳騰翻攝）

    通霄警方循線起出粉紅色電動機車。（記者張勳騰翻攝）

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