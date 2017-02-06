婦摸走青菜蕃茄 記得裝袋卻辯忘記付錢

康女在店內挑選蔬果（記者余衡翻攝）

2017-02-06 17:31

〔記者余衡／新北報導〕一名51歲康姓婦人，前天上午10點多前往新北市樹林區保安街上一間水果攤行竊6顆蕃茄及6顆娃娃菜，一旁顧客見她左顧右盼形跡可疑立刻通知陳姓老闆，老闆見康女將蔬果放進機車置物箱，立刻上前叫住康女並報警處理，警方到場後將康女依竊盜現行犯帶回偵辦。

康女警訊時起出供稱，她是一時忘記付錢，但警方依據監視器畫面反問，為何她在店內來回挑選，還不忘拿兩個塑膠袋將蕃茄跟娃娃菜分開放，卻唯獨忘了要付錢這回事，康女才坦承是為了貪圖蠅頭小利，全案訊後依竊盜罪移送法辦。