騎士控害摔車受傷 鄭寶清︰自己被撞倒

2017-02-06 17:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市一名廖姓男子指控，他4日騎機車行經桃園區中正路時，撞上未走在斑馬線的民進黨籍立委鄭寶清，他因此摔車眼角受傷，事後，鄭寶清助理只賠償700元醫藥費了事，當事人都沒出面道歉；對此，鄭寶清表示，對方投訴內容與實情不符，他是行人也被撞倒，助理先付了醫藥費，雙方約好談後續事宜，他並未不理不睬，後續將請警方調查釐清責任。

廖男指控，4日早上9點多騎車送女朋友上班，回程行經中正路1家五金百貨行，當時鄭寶清未走斑馬線橫越馬路，他閃避不及撞上摔車受傷，當時他的車速約50公里，事後他到醫院就醫繳了680元醫藥費，鄭寶清助理賠償他700元了事，他質疑，當事人都沒出面道歉，實在很沒誠意。

鄭寶清表示，過馬路時與騎士仍有一段距離，對方車速很快，先撞上1輛機車後再擦撞他，他重心不穩跌坐在地上，事後請助理協助處理，並未不理不睬；助理轉述，廖男到服務處時稱醫藥費680元，因此先付給他700元，廖男有簽了簡易收據，雙方另約好談其他事宜，沒有廖男所指控的情況，後續將請警方調查釐清肇事責任。