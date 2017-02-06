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北投割喉案龔男接見家人光碟 檢主張勘驗

北投女童割喉案被告龔男。（記者項程鎮攝）

2017-02-06  16:50

〔記者項程鎮／台北報導〕高等法院下午開庭審理北投女童割喉案兇嫌龔姓男子，檢方要求勘驗龔男在台北看守所接見家人的錄音光碟，藉以鑑定龔男有無假裝精神不正常，檢察官強調，如不勘驗，錄音光碟就像「潘朵拉盒子」，不知道內容究竟是什麼，律師當場反對，認為光碟交給台大醫院的精神鑑定小組鑑定即可，法官表示會進行評議。

不料龔男「倒打律師一把」，當庭表示願意調閱錄音檔，他認為北所對他接見家人的紀錄有誤，還希望法官能讓他連絡案發前，他曾用LINE連絡的林姓友人，當時林男曾用LINE勸他「幹嘛這樣」、「他們不知道怎樣幫你，才這樣害你」，法官表示會一併審酌評議，並指出本案受限於速審法的羈押時限，最晚須在5月2日辯結，目前台大醫院對龔男精神狀況還沒鑑定完畢。

下午開庭時，龔男先質疑台大醫院鑑定他時，發現他皮膚有疥瘡，竟有醫師要他脫褲子檢查，醫師還「蹦幾句」讓他覺得尷尬的話，希望以後能避免這些情形，法官表示會轉達。

檢察官隨即表示，希望高院能當庭勘驗龔男接見家人的錄音光碟，檢察官認為龔男的精神狀況是本案重點，他「和其他人談話可能偽裝」，但「與親人間的談話，才是最真實的」，但律師反對，主張精神科醫師才有相關專業能力，建議可將光碟轉交台大醫院鑑定單位判斷。

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