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寒流到！行政執行署桃園分署拍賣暖被

2017-02-06  16:25

〔記者余瑞仁／桃園報導〕強烈寒流週四即將報到，法務部行政執行署桃園分署恰好推出「溫馨寶被拍賣會」，明天下午3點登場，拍賣物品為查封的寢具，有大小雙人毛毯、羊毛被、蠶絲被各5件，另有雙人床罩、床包4件組各5件及雙人床包組11件。

執行署桃園分署表示，為了增加民眾購買的樂趣，拍賣會前將舉辦摺被子趣味競賽，參與獲勝的民眾都能獲贈精美獎品。除了暖被拍賣，現場另有許多查封變賣品，包括超柔抽取式衛生紙、精美手機吊飾、可愛娃娃玩偶及優質高山冬茶等，都會以低於市價價格進行拍賣，歡迎民眾參與搶標。

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  • 強烈寒流本週來襲，行政執行署桃園分署明天將舉辦「溫馨寶被拍賣會」。（圖，桃園分署提供）

    強烈寒流本週來襲，行政執行署桃園分署明天將舉辦「溫馨寶被拍賣會」。（圖，桃園分署提供）

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