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洗窗工人繩索斷裂墜樓亡 檢起訴作業負責人

2017-02-06  16:16

［記者黃捷／台北報導］金陽公司彭姓工人前年至北市赤峰街一處12層樓新建案大樓洗窗，但未使用一般高樓洗窗的平台，而是在身上綁繩索就上工，未料洗到5樓時繩索斷裂，彭男當場墜落地面，送醫時雖有意識，最後仍傷重不治。士林地檢署今依業務過失致死罪嫌起訴金陽公司及丁姓、林姓作業負責人。

檢警調查，彭男2015年10月1日中午進行洗窗作業，將繩索繫在13樓天台的石材欄杆，垂降至5樓清洗窗戶，因繩索轉折處與欄杆頻繁摩擦，支撐不住斷裂，彭男當場墜落地面，全身多處骨折、多重器官衰竭及胸腔內出血，急救觀察半個多月仍不治身亡。

丁姓男子是金陽公司承攬該洗窗工程的負責人，林姓男子則是現場作業負責人，2人均需負有勤前教育、現場勘查與安全巡視的責任。

起訴指出，《職業安全衛生法》、《職業安全衛生設施規則》明定工人如有從高處墜落之虞，僱主須提供安全帶、防墜器使用，繩索轉折處也應加裝保護套或相關設施，預防摩擦斷裂，但丁、林2人皆未落實，才導致意外發生。

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