力抗搶匪遭砍 店員接回左掌轉加護病房

2017-02-06 16:00

〔記者余衡、曾健銘／新北報導〕奮勇抵抗搶匪的17歲丁姓超商店員，遭陳姓少年持西瓜刀砍殺頭部、背部及左手，其中左手傷勢嚴重幾乎被砍斷手掌，經長時間手術已順利接回，下午3點半左右已轉往加護病房持續觀察。

至於在拉扯中不慎劃傷自己的陳少，左手臂有將近30公分傷口，目前也已已完成縫合，由警方派員在醫院戒護休養中。