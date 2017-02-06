不爽被攔查辱警 前立委邱垂貞被起訴

2017-02-06 15:53

〔記者余瑞仁／桃園報導〕前立委邱垂貞去年4月13日晚間駕車行經國道2號大園入口匝道，被國道公路警察局劉姓警員攔檢，雙方發生口角，邱涉嫌對劉員侮罵「媽的！你畜生！幹！」等言詞，被媒體披露後，邱一度在臉書上向劉員及全體警察公開道歉，雖然劉員未提出公然侮辱告訴，但因妨害公務為公訴罪，桃園地檢署昨天仍依侮辱公務員罪嫌將他起訴。

檢方調查時，邱垂貞稱，案發前幾天於同路段被攔檢2次，當天他沒酒駕、也沒有違規，卻又被劉員攔下，令他感到很不舒服，認為員警有針對性，才會和員警起口角，但稱「媽的」只是口頭禪，否認辱罵警員「畜生」！

不過，檢方根據警員配戴的密錄器錄音，確有聽到邱脫口而出：「媽的！你畜生！幹！」等言詞，且有在場其他警員指証，桃園地檢署昨偵結依侮辱公務員罪嫌將邱起訴。

邱垂貞昨對此表示，他還未收到起訴書，自己當時是一時情緒失控，才出言不慎，也曾公開向警員道歉，未來會在法院老實說，且會尊重法院判決。