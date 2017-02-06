兒時玩伴反目成仇 返鄉過年開槍警告
2017-02-06 15:50
〔記者蘇福男／旗山報導〕徐男、許男為兒時玩伴，但2人因財務糾紛時生口角，2人返鄉過年狹路相逢，徐男涉嫌朝許男座車開1槍，警方昨晚循線前往台中租屋處逮捕徐男並移送法辦。
1月31日傍晚6點多，美濃中山路發生一起槍擊案，許男的自小客車遭另1部自小客超車，對方搖下左後車窗開1槍後，逃逸無蹤，子彈擊中許男的車門，所幸無人受傷。
旗山警分局偵查隊與刑警大隊偵五隊過年期間擴大偵辦，經調閱監視器，發現33歲徐男涉有重嫌，徐另因恐嚇取財罪遭法院通緝。
警方調查，徐男和許男為兒時玩伴，但2人有財務糾紛時生齟齬，過年期間2人返回杉林大愛園區過節，又因財務糾紛發生口角，2人開車在美濃路上不期而遇，徐嫌載女友朝許男座車開槍。
由於徐嫌生性狡猾，案發後夥同女友四處逃逸，專案小組昨晚8點多循線在台中市北區租屋處逮捕2人，並查獲2把改造手槍及13發子彈、改造彈藥5發、改造槍枝工具一批，警訊後全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪嫌移送偵辦。
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