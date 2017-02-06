搶在告發前自首 公所約僱人員貪污497萬元獲輕判
〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣泰安鄉公所約僱人員林春枝，2010年起利用承辦小額採購機會，隻手遮天貪污200多次，A走497萬餘元，4年多來公所都沒發現，直到審計人員查帳察覺怪異，他卻搶在苗栗縣審計室告發前，趕緊向廉政署自首，並籌錢償還285萬元公款，這招果然有效，台中高分院認為他觸犯貪污治罪條例，但以自首等理由輕判3年8月，尚未償還的212萬餘元宣告沒收。
判決書指出，林春枝從2004年起，擔任泰安鄉公所約僱人員，2010年5月起承辦公所的小額採購，小額採購不用公開招標，只需持發票或收據，經上級審核後就能報銷，林春枝遂向商家拿空白收據，偽造採購項目與金額請款，他每次請款金額低於5萬元，總計200多次，金額達497萬餘元，項目琳瑯滿目，包括小吃店與餐館的宴客消費、買茶葉與「便利貼」等文具用品等。
上述貪污為時4年多，2014年10月間，苗栗縣審計室例行稽核時，發覺帳目不對，林春枝得知即將東窗事發，搶在審計室告發前，同年10月27日，由政風人員陪同向法務部廉政署中部地區調查組自首，他自首後第11天，同年11月7日，審計室才寄出告發公文給苗栗地檢署。
檢方偵查與苗栗地方法院一審時，他又趕緊籌錢償還250萬元，一審認為他符合自首要件，也返還部分公款，每次A的錢在5萬元以下，給予他減刑，依貪污治罪條例判刑5年，不過，他提起上訴，並指自己是因背負子女求學學費，又積欠卡債而觸法，符合刑法95條的「犯罪之情狀顯可憫恕」，聲請減刑與宣告緩刑，他並於台中高分院二審時，又償還35萬元。
台中高分院二審認為，林春枝的貪污行為，沒有值得「情堪憫恕之處」，不宜宣告緩刑，不過，考量他又再返還35萬元且坦白犯罪，撤銷原判，改判3年8月，尚未償還的212萬餘元宣告沒收，全案可再上訴。
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