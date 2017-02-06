賄聲賄影！台中傳出農會會員代表價碼10萬
部分候選人紛透過臉書或在農會張貼海報，強調「杜絕賄選，乾淨選舉」海報，呼籲農友拒絕買票。（記者歐素美攝）
〔記者歐素美／台中報導〕農漁會選舉會員代表將於2月19日進行投票，台中市傳出部分農會因競爭激烈，總幹事候選人在登記後就給予現任會員代表每人10萬元綁樁，投票前2週是傳統的買票黃金期，會員代表價碼傳出從5000到1萬元不等；因競爭激烈，部分候選人也罕見地紛紛印製文宣，宣揚個人政績或政見，並強調「杜絕賄選、乾淨選舉」，希望農友踴躍檢舉買票的行為。
農漁會以往被視為藍營的傳統樁腳，選舉時地方派系色彩強烈，買票傳聞不斷，農會會員代表將於2月19日進行投票，台中市傳出農曆年前即有候選人陣營以每人10萬元向現任會員代表進行綁樁，年後買票傳聞更不間斷，價碼從5000元到1萬元不等，但相關人士坦言，因農友與農友之間關係緊密，賄選查察不易。部分候選人只好透過臉書或在農會張貼「杜絕賄選，乾淨選舉」海報，呼籲農友拒絕買票。
這次台中市農會選舉，后里及潭子區競爭激烈，候選人也罕見地紛紛印製文宣，宣傳個人政績或政見。前后里區農會推廣股長陳清琪這次問鼎農會總幹事，即以「后里農業改革促進會」名義印製文宣，強調「農會是農民的農會，不是特定份子的農會」，要求農會改革；后里區農會現任總幹事王鈺州即以「挺，認真做事的人」文宣回應，強調考評績優、營運卓越及研發新農特產品等政績。
出馬競選潭子區農會總幹事的潭子區農會供銷部主任林淑茵的文宣則以「維新潭子，農會改革」為題，強調「農會是農民的，咱不是林家的」，未來擔任總幹事，農會經營將公開化透明化，並以「扶持農民、活化農業、照顧員工」爭取支持；對手陳國智為潭子區農會休險部員工，也是現任潭子區農會總幹事林正長的外娚，針對遭對手影射，他表示，林淑茵也姓林，潭子約有一半人口姓林，強調「這只是對手的選舉手段」。
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