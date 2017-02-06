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店員護鈔被斷掌 她有同感「自爆」超商惡事蹟

2017-02-06  16:35

〔即時新聞／綜合報導〕一名高中生在萊爾富超商打工被搶劫斷掌，畫面曝光顯示，該店員拖著斷手，還想保護收銀機，這讓外界引起討論；網路紅人李秉潔（潔哥）則在臉書透露出她當年遇到的辛酸事....。

曾在某間加盟便利商店打工的潔哥表示，她當年打工時，錢被另位工讀生偷走，但因沒錄影到，且錢不見後隔天就離職，沒想到「店長居然要我賠被偷竊的錢！」

潔哥說，那時不見3萬塊，分期從她薪水扣，「然後叫我去跟偷錢工讀生要錢就好，我整個傻眼，站了一個月才領2000多，吃飯錢根本不夠，那一個月每天都肚子好餓...」。

潔哥也感嘆說，能理解該店員不讓錢被偷走的心情，因為要靠自己打工費生活的人，錢真的很重要；不過，潔哥也強調，「不曉得現在制度有沒有改，我之前的經驗是要自己賠」。

網友也分享自己的經驗，有人表示，「他曾在便利商店當店員時，問過店長，萬一遇到搶劫怎麼辦，店長說開收銀機給他錢不要抵抗...大家出來工作沒必要拿命來拼！」「以前在便利商店打工 還要求簽本票」、「在7-11打工時，店長都要講，有人搶就給他搶」。

萊爾富今天駁斥錢被搶、要工讀生負責的傳聞，萊爾富強調，門市在夜間時段為防搶，基本上不會留太多現金，萬一遇搶案，不論是直營店或加盟店，都要店員不要抵抗，以保護人身安全為原則，萬一錢被搶了，總公司會補償，絶不會要店員自己吞下去。

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  • 潔哥在臉書透露出她當年遇到的辛酸事....。（圖擷取自潔哥/李秉潔臉書）

    潔哥在臉書透露出她當年遇到的辛酸事....。（圖擷取自潔哥/李秉潔臉書）

  • 潔哥在臉書發文。（圖擷取自潔哥/李秉潔臉書）

    潔哥在臉書發文。（圖擷取自潔哥/李秉潔臉書）

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相關關鍵字： 收銀機 斷掌 潔哥 萊爾富
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