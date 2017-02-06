拒付300元公務員道歉了！ 友人幫腔遭酸:想開副本？
2017-02-06 16:26
九份長期以來吸引大量遊客前往觀光遊覽；示意圖中民眾與新聞無關。（資料照，記者俞肇福攝）
〔即時新聞／綜合報導〕新北市九份一間民宿老闆日前在爆料公社貼文表示，4大1小入住民宿4人房，因不滿遭加收300元的床鋪費，向店家嗆聲說「為什麼小孩要錢，別的地方都不用」、「我公務員」並威脅給負評，貼文一出隨即引起網友熱議。事隔一天，吳姓公務人員在個人臉書貼出道歉聲明，向民宿業者道歉，但眼尖網友發現吳女的友人在貼文下方鬼打牆般的留言，酸說是想開副本嗎？
吳姓公務人員今上午10時許在臉書貼出道歉聲明表示，「因訂房前未詳閱入住規定及房型，辦理入住與該民宿業者產生消費爭議，事後親友於該業者臉書頁面留下負面評價，造成業者不便及社會觀感不佳，本人深感抱歉，在此向九份莉塔屋致上最深歉意。」內文中她也強調，因使用國民旅遊卡支付住宿費用，才會提及她是公務人員，並非濫用職權或占便宜，並再次向民宿業者道歉。
但有眼尖網友發現，吳姓公務人員的一名彭姓友人，竟在道歉貼文中鬼打牆留言「來者是客，民宿業者，應以和為貴對小孩不夠友善，斤斤計較，不夠大氣，服務的態度 也要改善！」網友將留言截圖傳回爆料公社貼文中，再度引起網友討論，有網友留言「是想開副本嗎？」、「條約寫得清清楚楚，到底是誰斤斤計較？」
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