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罵鄰居「破麻」 她被判罰8000元

2017-02-06  15:34

〔記者李立法／屏東報導〕魏姓與蘇姓婦人毗鄰而居，卻感情不睦，蘇婦不滿魏婦在住家門口辱罵她「討客兄」及「破麻」，憤而提告，雖然魏婦否認罵人，但法官詢問相關證人後，認定魏婦犯公然侮辱罪，共2罪，各罰5千元，合併應執行罰金8千元，可上訴。

蘇婦向法官控訴鄰居魏婦時常對她出言不遜，某日她和朋友在家門口聊天，魏婦看見後竟對她辱稱「老新娘還要討客兄」，幾天後，她和丈夫經過魏婦家前，魏婦又辱罵她「破麻，沒那麼漂亮」等語，令她忍無可忍，決定提告。

魏婦矢口否認辱罵蘇婦，認為蘇婦提不出錄音證明，證人說詞不足採信。

法官審理後，認為蘇婦及相關證人無須冒偽證罪責而做出不實指控，認定魏婦犯行成立。

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  • 魏婦罵鄰居「破麻」，被屏東地院法官判罰8千元。（記者李立法攝）

    魏婦罵鄰居「破麻」，被屏東地院法官判罰8千元。（記者李立法攝）

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