一歲男童走失 警所長號召網友尋母成功
2017-02-06 14:59
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕警民合力創造溫馨！新竹市一名1歲多男童，昨天上午獨自在巷口徘徊，路過計程車司機見狀，趕緊報案，由於男童還無法清楚表達身分，警方透過當地里長挨家挨戶拜訪，都找不到家人，文華派出所所長甘義耀靈機一動，尋求網友幫忙，果然4小時之後，就成功找到母親，男童看見媽媽開心地衝上去討抱，畫面溫馨感人。
警方表示，昨天上午10點多，身穿牛仔上衣牛仔褲，年僅1歲多男童，獨自在中華路一段巷子裡徘徊，正巧被一名熱心的計程車司機看到，由於此地距離快速道路相當近，司機擔心弟弟有危險，趕緊報案處理。
新竹市警局文華派出所所長甘義耀接獲報案後，緊急與當地里長聯繫，逐一拜訪附近住家，查明是否有小孩走失，但沒想到附近的住戶，全都不認識男童，只好先將他帶回派出所內安撫。
由於男童年紀太小，只會講簡單字彙，無法清楚表達身分，在派出所內一直說要「找媽媽」。
甘義耀靈機一動，將弟弟走失訊息，轉貼到新竹人在地的臉書社團，希望發動網軍力量，一起幫忙尋找弟弟的家人，沒想到才4個小時，就有臺大醫院新竹分院的工作人員通知說，男童很像是一名醫院清潔工的兒子，警方將男童載到醫院，透過工作人員聯繫，果然成功找到正在醫院工作的媽媽。
男童一看見母親，開心地撲上去討抱抱，畫面溫馨感人，媽媽表示，由於要工作的關係，將弟弟託給友人照顧，友人見弟弟熟睡，出門辦事情，沒想到弟弟一起床看見家裡沒人，竟跑出家門四處找媽媽，幸好熱心的警察和民眾幫忙，讓母子順利團聚，她十分感激警方與計程車司機以及網友的熱心！
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