北投狠夫血案是否有用藥物 今下午解剖相驗釐清

2017-02-06 15:09

〔記者鄭景議／台北報導〕針對昨日北投狠父血案，檢警今日下午約2時30分許，在北市第二殯儀館進行解剖相驗，將針對下手的狠父張男，是否有用藥物先行迷昏子女等做釐清。

因昨日法醫初步相驗結果，屍體在被發現時死亡時間至少已有6小時以上，警方研判，如果在熟睡中，遭到利刃加頸，應該會痛醒，因此不排除有使用藥物的可能姓，今日下午約2時30分，法醫抵達相驗解剖中心，進行相驗。