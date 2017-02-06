北投狠夫血案是否有用藥物 今下午解剖相驗釐清
2017-02-06 15:09
〔記者鄭景議／台北報導〕針對昨日北投狠父血案，檢警今日下午約2時30分許，在北市第二殯儀館進行解剖相驗，將針對下手的狠父張男，是否有用藥物先行迷昏子女等做釐清。
因昨日法醫初步相驗結果，屍體在被發現時死亡時間至少已有6小時以上，警方研判，如果在熟睡中，遭到利刃加頸，應該會痛醒，因此不排除有使用藥物的可能姓，今日下午約2時30分，法醫抵達相驗解剖中心，進行相驗。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 2018綠營連任危機？這三縣市被指艱困選區...
- 賓士車主看病怨「停車比住院貴」 醫諷：台灣奇蹟！
- 女優只為5千日圓 I奶夾這根大口含
- 是搭檔也是對手 雙詹合演「10全10美」
- 攬才政策亂 學者︰引人才還是引外勞？
- 卸任農委會 傳曹啟鴻轉接糖協董事長
- 他隱等13年 殺掉判他家暴離婚法官
- （影音）小格魯特再耍萌 《星際異攻隊2》超級盃版新預告曝光
- 「這是我出生的地方！」酷寒戰士發文挺羅馬尼亞抗議
- 遠離中共統治 香港移民台灣人數創16年新高
- 接班鋪路？半導體協會理事長改選 張忠謀欽點「他」
- 產工未提調解 台鐵仍曠職處理
- 屏縣去年1.7萬人失業 男性攀高、女性下降
- 貝克漢涉逃漏稅無緣封爵 怒譙評委會「一群婊子」
- 卡卡「超級盃」耍特技 表演暗示反川普
- 川普上訴踢鐵板 穆斯林禁令失效
- 修正關中版本 國民黨團將提對案
- 《自由廣場》護理師駁周玉山
- 吉安溪出海口景觀橋近完工 環鄉單車道將串連
- （影音）林嘉綺自招廚藝差 長手長腳很礙事
- 恐怖巧合 超級盃也有「31密碼」
- 立榮接手北花航線 今開放訂票
- 年金改革最大變數？試委大嘆「下流老人」難存錢...
- 捷運綠線高架化 6個土開站
- 鋼筋新春首盤下挫 未來1至2週恐隨廢鋼續跌
- 阿富汗連日大雪引發雪崩 至少逾百人死亡
- 傷口照護產業文化館 月底開幕
- 威剛元月營收逆增 預期第一季營運仍將維持高檔表現
- 鏗鏘集》國民黨喊團結的時候
- 林宥嘉開心當人夫 幻想小孩取名「零食」
- LamiGirls徵選 李杜軒妹妹晉級
- 屏東借書率吊車尾 擴館藏書增10萬冊
- 神岡活動中心啟用 綠建築有特色
- 不出席台灣燈會疏遠綠營？柯文哲：想太多
- 台中觀光逆勢上揚 「中進中出」見成效
- NBA》被點名休息室「抓耙子」公牛助教布朗喊冤
- 藍鈞天螞蟻人上身 抹油火拚房思瑜
- 賈永婕一張照片 意外掀福原愛秘密
- 疑似「殺警案」主嫌入黨染黑？國民黨：積極過濾中
- 美日合作新攔截飛彈 試射成功
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北投狠夫血案是否有用藥物 今下午解剖相驗釐清
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分