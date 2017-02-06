醉男躺馬路 譙三字經被送辦

2017-02-06 15:02

〔記者黃旭磊／高雄報導〕左營區一名醉男醉倒馬路譙警三字經，又企圖踹警遭送辦。

新莊派出所副所長顏宏成表示，陳嫌（44歲，有毒品前科）今天（6日）凌晨1點許於瑞豐夜市旁醉倒馬路，轄區新莊所員警到場協助，請陳嫌出示身分時，陳嫌先說「我有沒有給你們增加困擾」，隨後竟以國台語三字經辱罵，還企圖踹警，遭壓制在地後稱「我是軍中退伍的」，因涉及妨礙公務現行犯行，上銬後帶回偵訊。

陳嫌供稱，喝茫不醒人事，知錯盼警原諒，訊後依妨害公務罪嫌送辦。

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