| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

醉男躺馬路 譙三字經被送辦

2017-02-06  15:02

〔記者黃旭磊／高雄報導〕左營區一名醉男醉倒馬路譙警三字經，又企圖踹警遭送辦。

新莊派出所副所長顏宏成表示，陳嫌（44歲，有毒品前科）今天（6日）凌晨1點許於瑞豐夜市旁醉倒馬路，轄區新莊所員警到場協助，請陳嫌出示身分時，陳嫌先說「我有沒有給你們增加困擾」，隨後竟以國台語三字經辱罵，還企圖踹警，遭壓制在地後稱「我是軍中退伍的」，因涉及妨礙公務現行犯行，上銬後帶回偵訊。

陳嫌供稱，喝茫不醒人事，知錯盼警原諒，訊後依妨害公務罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 陳嫌（左）譙警三字經被送辦。（記者黃旭磊翻攝）

    陳嫌（左）譙警三字經被送辦。（記者黃旭磊翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：醉男躺馬路 譙三字經被送辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.