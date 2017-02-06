找徵信社偷拍「深海閻王」 朱雪璋妻不起訴

2017-02-06 15:11

〔記者謝君臨／台北報導〕自稱朱元璋後代的台北市光信里里長朱雪璋，去年2月涉嫌設局砍斷柔術高手「深海閻王」王毓霖腳筋，被控重傷害罪，台北地院裁定羈押禁見，朱妻吳佩樺為了證明王未達重傷害標準，找徵信社對王跟監，以便取得抗告的有利證據，王發現後提告妨害秘密；台北地檢署調查後，認為拍攝內容為王走在大馬路，並非其非公開活動，將吳佩樺與鄭姓徵信業者不起訴。

處分書指出，庭訊時，吳佩樺、鄭姓徵信社業者均否認犯行，吳女辯稱，她諮詢過律師後，找有立案的徵信社業者，拍攝王毓霖並未有重傷的活動，只是拍他在路上走路的樣子而已；鄭男則說，他當初是等王毓霖開完庭後，拍攝王走在馬路上的樣子，然後將檔案燒錄成光碟交給吳佩樺。

檢察官勘驗光碟內容，發現裡面有3個檔案，內容都是王毓霖走在大馬路上的畫面，每段檔案的長度都只有10～20秒，認定鄭姓徵信社業者雖未經王毓霖同意逕行拍攝，但拍攝的畫面並非是「他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」之內容，與妨害秘密構成要件不符，將吳佩樺與鄭姓徵信業者不起訴。

去年2月，空手道高手朱雪璋在網路下戰帖，邀「養正道館」教練「深海閻王」王毓霖和徒弟蔡櫂全至其經營的「正心道館」比武，朱卻關門持彎刀將王砍成重傷，後來被收押，羈押禁見206天之後，去年14日以80萬元交保。