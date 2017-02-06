新北高階警消異動 預防科長黃弟勝接任第三大隊大隊長
2017-02-06 14:50
〔記者曾健銘／新北報導〕為強化內、外勤主管職務歷練，新北市消防局第三救災救護大隊今日上午10點舉行大隊長佈達典禮，由原新北市消防局火災預防科科長黃弟勝接任大隊長，典禮上嘉賓雲集，由消防局副局長陳崇岳主持，市議員李余典、八里區區長莊茂坤、蘆洲警分局長王文澤，以及義消、婦女宣導隊、鳳凰志工、消防幹部等都受邀觀禮，典禮中陳崇岳勉勵全體同仁，務必堅守岡位，提升救災救護效率與效能，守護新北市民的生命財產安全。
接任第三大隊大隊長的黃弟勝，曾任消防署科員、新北市消防局第六、第一救災救護大隊隊長，歷經基層消防工作，資歷豐富，且長期在新北市服務，對於新北市地理環境、致災風險皆有充足的掌握，更在公安、消防安全設備方面有專業的知識，黃弟勝就職時表示，未來將以專業、效率以及團隊合作帶領第三大隊全體同仁，為守護民眾居家及公共安全不遺餘力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 2018綠營連任危機？這三縣市被指艱困選區...
- 賓士車主看病怨「停車比住院貴」 醫諷：台灣奇蹟！
- 女優只為5千日圓 I奶夾這根大口含
- 是搭檔也是對手 雙詹合演「10全10美」
- 攬才政策亂 學者︰引人才還是引外勞？
- 卸任農委會 傳曹啟鴻轉接糖協董事長
- 他隱等13年 殺掉判他家暴離婚法官
- （影音）小格魯特再耍萌 《星際異攻隊2》超級盃版新預告曝光
- 「這是我出生的地方！」酷寒戰士發文挺羅馬尼亞抗議
- 遠離中共統治 香港移民台灣人數創16年新高
- 接班鋪路？半導體協會理事長改選 張忠謀欽點「他」
- 產工未提調解 台鐵仍曠職處理
- 屏縣去年1.7萬人失業 男性攀高、女性下降
- 貝克漢涉逃漏稅無緣封爵 怒譙評委會「一群婊子」
- 卡卡「超級盃」耍特技 表演暗示反川普
- 川普上訴踢鐵板 穆斯林禁令失效
- 修正關中版本 國民黨團將提對案
- 《自由廣場》護理師駁周玉山
- 吉安溪出海口景觀橋近完工 環鄉單車道將串連
- （影音）林嘉綺自招廚藝差 長手長腳很礙事
- 恐怖巧合 超級盃也有「31密碼」
- 立榮接手北花航線 今開放訂票
- 年金改革最大變數？試委大嘆「下流老人」難存錢...
- 捷運綠線高架化 6個土開站
- 鋼筋新春首盤下挫 未來1至2週恐隨廢鋼續跌
- 阿富汗連日大雪引發雪崩 至少逾百人死亡
- 傷口照護產業文化館 月底開幕
- 威剛元月營收逆增 預期第一季營運仍將維持高檔表現
- 鏗鏘集》國民黨喊團結的時候
- 林宥嘉開心當人夫 幻想小孩取名「零食」
- LamiGirls徵選 李杜軒妹妹晉級
- 屏東借書率吊車尾 擴館藏書增10萬冊
- 神岡活動中心啟用 綠建築有特色
- 不出席台灣燈會疏遠綠營？柯文哲：想太多
- 台中觀光逆勢上揚 「中進中出」見成效
- NBA》被點名休息室「抓耙子」公牛助教布朗喊冤
- 藍鈞天螞蟻人上身 抹油火拚房思瑜
- 賈永婕一張照片 意外掀福原愛秘密
- 疑似「殺警案」主嫌入黨染黑？國民黨：積極過濾中
- 美日合作新攔截飛彈 試射成功
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新北高階警消異動 預防科長黃弟勝接任第三大隊大隊長
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分