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新北高階警消異動 預防科長黃弟勝接任第三大隊大隊長

2017-02-06  14:50

〔記者曾健銘／新北報導〕為強化內、外勤主管職務歷練，新北市消防局第三救災救護大隊今日上午10點舉行大隊長佈達典禮，由原新北市消防局火災預防科科長黃弟勝接任大隊長，典禮上嘉賓雲集，由消防局副局長陳崇岳主持，市議員李余典、八里區區長莊茂坤、蘆洲警分局長王文澤，以及義消、婦女宣導隊、鳳凰志工、消防幹部等都受邀觀禮，典禮中陳崇岳勉勵全體同仁，務必堅守岡位，提升救災救護效率與效能，守護新北市民的生命財產安全。

接任第三大隊大隊長的黃弟勝，曾任消防署科員、新北市消防局第六、第一救災救護大隊隊長，歷經基層消防工作，資歷豐富，且長期在新北市服務，對於新北市地理環境、致災風險皆有充足的掌握，更在公安、消防安全設備方面有專業的知識，黃弟勝就職時表示，未來將以專業、效率以及團隊合作帶領第三大隊全體同仁，為守護民眾居家及公共安全不遺餘力。

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  • 原消防局火災預防科科長黃弟勝接任第三救災救護大隊大隊長。備註：照片來源為新北市消防局。（記者曾健銘翻攝）

    原消防局火災預防科科長黃弟勝接任第三救災救護大隊大隊長。備註：照片來源為新北市消防局。（記者曾健銘翻攝）

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