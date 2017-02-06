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網友分享「台灣好看的制服」美照 網媒引用挨告不起訴

2017-02-06  14:39

［記者黃捷／台北報導］網路媒體「必POTV」去年5月報導「台灣最好看的制服」專題，引用網友分享各高校正妹穿制服的美照，其中包含江姓攝影師的作品2張，江認為著作權受侵害提告，但士林地檢署認為，媒體為報導引用已公開發表的著作，並有註明出處，難認有侵犯著作權意圖，處分不起訴。

「必POTV」去年5月3日以「重回我的少女時代！『台灣最好看的制服』排名掀熱議」為題，先以電視新聞「破天荒！學生為制服操刀設計票選」破題，再整理批踢踢實業坊《WomenTalk》版文章「台灣好看的制服」中，鄉民分享的各校制服美照，做成專題報導。

檢方偵訊時，「必POTV」蘇姓經理否認犯行，辯稱負責該專題的記者在PTT上發現很多網友在討論校服問題，認為這題目是可報導的題材，所以擷錄一些照片作報導資料，照片並無用於其他商業行為，因照片是網友分享，不知道原始創作人及出處，但有註明取自PTT網站。

檢察官認為，該報導引用的制服照片，都是網友自行上傳的公開照片，「必POTV」又是以報導新聞、時事為業，報導引用公開發表之著作，難認主觀上有違反著作權法之犯意，罪嫌不足，因此不予起訴。

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  • 網媒報導「重回我的少女時代！『台灣最好看的制服』排名掀熱議」專題，引用電視新聞片段及網友分享的制服美照。（記者黃捷翻攝）

    網媒報導「重回我的少女時代！『台灣最好看的制服』排名掀熱議」專題，引用電視新聞片段及網友分享的制服美照。（記者黃捷翻攝）

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