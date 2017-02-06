橋上逼車又揍人 賠償3萬獲緩刑

2017-02-06 14:33

〔記者張文川／台北報導〕台北市鄧姓電子設備安裝員，去年7月晚間，開車從台北市成都路上中興橋，在橋上與張姓男子軋車互不相讓，鄧男將車開到張男的車前踩煞車急停，張男只好停車下車理論，卻遭鄧男飽以老拳、右眼打成黑輪。

台北地院審理時，鄧男當庭道歉，並賠償3萬元給張男達成和解，張男撤回傷害告訴；但妨害正常行車的強制罪，為非告訴乃論罪，法官認為鄧男一時衝動犯案，犯後態度良好，判處拘役5天，緩刑2年。可上訴。

判決指出，鄧男在案發後雖承認打人，但辯說是先遭張男逼車，還在他的車子旁邊故意「撇過來一下」挑釁，差一點撞到，他氣不過才超車急停，斜擋在張男車前回敬；但審理時鄧男全盤認罪。