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男控警破門毀損 同仁作證：「門早就壞了」

2017-02-06  14:34

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警局一名修姓警員去年10月持拘票前往一名林姓犯嫌家逮人，將其未上鎖的木門搬開後，將林男逮捕到案。林男事後反控修員踹壞自家的木門，怒告毀損罪。當日與修員同行的盧姓警員表示，自他任職到派出所以來，就知道被告的門是壞的，至少壞掉4年，且林男經濟狀況不佳，沒能力修門。基隆地檢署檢察官採信證人說法，予以修員不起訴處分。

修員向檢察官表示，到林男家時發現木門根本沒鎖，而且連開都有問題，是用搬的方式，將門搬開進屋逮人，根本沒有破門的問題。

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  • 基隆地檢署認定修姓警員並沒有破壞犯嫌家的木門，予以不起訴處分。（記者吳昇儒攝）

    基隆地檢署認定修姓警員並沒有破壞犯嫌家的木門，予以不起訴處分。（記者吳昇儒攝）

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