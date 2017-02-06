| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

醉男鬱卒想被關 到警局縱火被判刑

2017-02-06  14:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名男子與知名武俠小說大師「古龍」同名同姓，但際遇卻大不相同。去年10月29日晚間10點多，他滿身酒氣持著裝滿汽油的寶特瓶到警察局縱火，造成一輛機車被燒毀，事後還手足舞蹈觀賞，被警員當場人贓俱獲逮捕。彰化地方法院依公共危險罪判處2年2月徒刑。

判決書指出，105年10月29日晚間10點25分，男子古龍（33歲）酒後三巡，持著一瓶裝有汽油的寶特瓶至溪湖派出所前，直接將瓶內液體往地面潑灑後點火，火勢猛烈一度燒到自己，並燒毀一輛巫姓民眾機車，古男見狀未滅火也未逃逸，而是在原地等警方逮捕。

古男被捕後向警方坦承，因為心情不好想吃牢飯，所以才走路來派出所潑汽油。

法官審酌，古男行為已嚴重破壞社會公共安全秩序，但其事後坦承犯行，且已與被害人達成和解，因此量處該刑以示懲戒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 男子「古龍」持寶特瓶裝汽油，到警察局縱火。（資料照，記者陳冠備翻攝）

    男子「古龍」持寶特瓶裝汽油，到警察局縱火。（資料照，記者陳冠備翻攝）

  • 男子「古龍」縱火後，還得意地張開手臂欣賞。（資料照，記者陳冠備翻攝）

    男子「古龍」縱火後，還得意地張開手臂欣賞。（資料照，記者陳冠備翻攝）

  • 古男看到警方，高舉雙手坦承所為。（資料照，記者陳冠備翻攝）

    古男看到警方，高舉雙手坦承所為。（資料照，記者陳冠備翻攝）

  • 古男到警局縱火，無故波及一輛民眾機車。（資料照，記者陳冠備翻攝）

    古男到警局縱火，無故波及一輛民眾機車。（資料照，記者陳冠備翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 縱火
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：醉男鬱卒想被關 到警局縱火被判刑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.