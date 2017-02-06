醉男鬱卒想被關 到警局縱火被判刑

2017-02-06 14:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名男子與知名武俠小說大師「古龍」同名同姓，但際遇卻大不相同。去年10月29日晚間10點多，他滿身酒氣持著裝滿汽油的寶特瓶到警察局縱火，造成一輛機車被燒毀，事後還手足舞蹈觀賞，被警員當場人贓俱獲逮捕。彰化地方法院依公共危險罪判處2年2月徒刑。

判決書指出，105年10月29日晚間10點25分，男子古龍（33歲）酒後三巡，持著一瓶裝有汽油的寶特瓶至溪湖派出所前，直接將瓶內液體往地面潑灑後點火，火勢猛烈一度燒到自己，並燒毀一輛巫姓民眾機車，古男見狀未滅火也未逃逸，而是在原地等警方逮捕。

古男被捕後向警方坦承，因為心情不好想吃牢飯，所以才走路來派出所潑汽油。

法官審酌，古男行為已嚴重破壞社會公共安全秩序，但其事後坦承犯行，且已與被害人達成和解，因此量處該刑以示懲戒。

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