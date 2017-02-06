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想讓「小鳥」變壯卻卡住 男子害羞求助解套

消防隊員將套在男子的鋼環剪斷，避免他的生殖器壞死（記者吳昇儒翻攝）

2017-02-06  14:21

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名年約20多歲的男子今日上午8時許跑到信二消防分隊，小聲的向值班隊員表示：「我下面被鋼圈卡住，可以幫我解開嗎？」隊員詳細詢問後，才知道男子為了增加性功能，將鋼環套在生殖器根部，已經出現紅腫的現象，立刻請資深學長幫忙解套。消防隊員使用油壓剪剪斷鋼環後，順利讓男子的「寶貝」脫困。

消防隊員擔心誤傷男子生殖器，先用鉗子固定住鋼環，再用小型油壓剪破壞，花費約5分鐘，就讓男子脫困。

據悉，該名男子為了增加性功能，買了鋼環套上，希望能在勃起時，減緩血液流到海綿組織內，增加勃起時間，變得更持久，或者讓生殖器勃起時更堅硬，增加情趣。

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