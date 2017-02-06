男子「偷雞」不著蝕把米

2017-02-06 13:43

［記者楊政郡／台中報導］去年10月台中市一分局員警劉孟昇，取締劉男騎機車逆向行駛開罰600元，但從去年底劉男申訴員警態度差，且自己沒違規！劉孟昇認為劉男「無中生有」，反告對方妨害名譽，法官勸劉男和解不成，後來送法院調解委員會拿出全程錄影，發現員警態度和婉，調解委員說明責任歸屬，劉男才道歉並以2萬元和解，劉員決定這兩萬元捐作公益。

民權派出所警員劉孟昇，去（105）年執行爵士音樂節守望勤務時，發現機車逆向行駛，攔查舉發，但劉姓騎士事後竟誣指該處沒有標線指示，還檢舉劉員態度極差。

劉男（26歲）辯稱是照停車場管理員的手勢行駛，但員警表示現場地面有指向線，車輛出了停車場必須左轉，劉男是逆向行駛因而舉發。沒想到駕駛事後竟投書局長信箱，還誣指員警態度極差，劉員自認取締過程沒有瑕疵，且也全程錄影，真金不怕火煉，決定反告對方，並調閱全程錄影來了解。

此案在法院審理時，法官已經了解事實，希望雙方能和解，但劉男態度堅硬，還是直咬劉員態度不佳。後來法官將案子送調解委員會，現場拿出錄影帶檢視，發現員警取締態度和婉，過程平和，調解委員直說「你可能要吃上誣告官司了」，劉男趕緊表示道歉，並願賠償2萬元。

警方表示，員警原無興訟之意，但當事人想無中生有，顯然想「偷雞」而誣衊員警，才會提告反制。劉男依調解必須自106年2月17日起分4期支付和解金，劉員已計畫將首期5,000元捐給世界展望會等公益機關。