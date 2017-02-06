殺死姊姊男友逃亡18年 他逛「草衙道」迷途被捕

2017-02-06 13:46

〔記者黃建華／高雄報導〕20年前在高雄殺死姊姊男友，逃亡期間並在台南犯下1起殺人未遂案，遭高雄、台南地檢署發布通緝，逃亡逾18年的男子簡兆良，期間都藏身嘉義的工地打零工，以工寮為家，昨晚簡男趁春節期間回高雄想到「大魯閣草衙道」購物中心逛逛，卻迷路在三民區遭保大特勤警網盤檢，簡男冒用黃姓男子身分企圖蒙混過關，但遭警方識破，逮捕歸案。

由於還有7年就可逃過追訴期，簡男對於一時忍不住玩心，想逛「草衙道」而迷途被捕，頗為懊惱，但也向警方坦言，「總算可以好好睡一覺了！」

保大特勤中隊警員張啟峰、陳威誠、張方正等3員昨（5）日晚間8點巡邏時，於三民區建興路上發現一名男子看到警車刻意閃躲，警方察覺有異上前盤查，男子謊報黃姓男子身分受檢，但警用電腦顯示的黃男照片和受檢男子不像，警方於是帶著男子「返家」查證，沒想到黃男本尊就在家，簡男見謊言破功，坦承自己是殺人通緝犯簡兆良，並供出當年殺人案情。

警方調查，簡兆良（44歲，男，有槍砲、偽造文書、妨害自由等前科）於民國87年時曾因胞姊與曹姓男友為了財務問題產生衝突，簡嫌為替胞姊討回公道與曹男理論，爆發肢體衝突，持水果刀刺死曹男，隨即展開逃亡，逃亡期間，簡男又在台南幫朋友助拳，犯下一起殺人未遂案。

簡男在民國88年3月31日遭高雄地院及89年11月23日台南地檢分別發布殺人和殺人未遂通緝，逃亡長達逾18年。

簡男供稱，逃亡期間都住在嘉義鄉下工地打零工，吃住起居都在工地工寮，成功躲過18年，近日因看電視廣告覺得高雄新開不久的「大魯閣草衙道」好像很好玩，趁春節期間潛回高雄想去逛逛，不料昨晚卻迷路在三民區遭保大盤檢而結束逃亡生涯，面對將接受司法制裁，簡男神色悵然。