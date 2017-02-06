台南官田省道轎車貨車撞車 釀1家4傷

貨車車頭受損。（記者楊金城攝）

2017-02-06 13:27

〔記者楊金城／台南報導〕台南市官田區台一線省道和台84線快速道路匝道路口，上午11點多發生直行大貨車和左轉上快速道路的轎車撞車事故，轎車因撞擊，造成右後車門、車廂扭曲變形，轎車駕駛楊姓夫妻及2名小孩共4人被送醫急救，肇事責任歸屬有待警方調查釐清。

麻豆警分局初步調查，35歲楊男開車載29歲妻子、5歲、2歲小孩，由南往北在省道路口左轉要上台84線快速道路時，許姓司機駕駛的大貨車南下直行，在路口和轎車撞擊。

大貨車只有車頭部分凹陷，許男未受傷，但轎車經不起猛力一撞，後車廂變形，楊男1家4口受困車內。

台南市消防局緊急調派大內、官田消防分隊救出楊男1家4人，坐轎車右後座的楊妻傷勢較重，其餘3人幸僅受擦撞傷和驚嚇。