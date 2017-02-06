| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

台南官田省道轎車貨車撞車 釀1家4傷

貨車車頭受損。（記者楊金城攝）

2017-02-06  13:27

〔記者楊金城／台南報導〕台南市官田區台一線省道和台84線快速道路匝道路口，上午11點多發生直行大貨車和左轉上快速道路的轎車撞車事故，轎車因撞擊，造成右後車門、車廂扭曲變形，轎車駕駛楊姓夫妻及2名小孩共4人被送醫急救，肇事責任歸屬有待警方調查釐清。

麻豆警分局初步調查，35歲楊男開車載29歲妻子、5歲、2歲小孩，由南往北在省道路口左轉要上台84線快速道路時，許姓司機駕駛的大貨車南下直行，在路口和轎車撞擊。

大貨車只有車頭部分凹陷，許男未受傷，但轎車經不起猛力一撞，後車廂變形，楊男1家4口受困車內。

台南市消防局緊急調派大內、官田消防分隊救出楊男1家4人，坐轎車右後座的楊妻傷勢較重，其餘3人幸僅受擦撞傷和驚嚇。

廣告
  • 轎車車廂變形，駕駛1家4口受傷。（記者楊金城攝）

    轎車車廂變形，駕駛1家4口受傷。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台84線 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：台南官田省道轎車貨車撞車 釀1家4傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.