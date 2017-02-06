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荷蘭女子鐵馬環台借宿派出所 暖警炊飯招待

荷蘭籍女子鐵馬環台借宿派出所，暖警炊飯招待。（記者李容萍翻攝）

2017-02-06  13:23

〔記者李容萍／桃園報導〕來自荷蘭的27歲女子Scheeres Siebrig，獨自來台一圓鐵馬環島的夢想，原想至桃園市找尋在台的友人當嚮導，未料卻遍尋不到友人，日前晚間沿著台三線騎車行經桃園市龍潭警分局高平派出所，因當下天色已晚，於是入所詢問員警可否借用空地搭棚住宿，值班警員賴享宏擔心她一人在外寒風刺骨，便帶她到派出所內休息並安排晚餐及住宿事宜，讓身處異國的她大大讚揚台灣的警察人真好。

訪談時，Scheeres Siebrig表示，想來台感受台灣過年的熱鬧，1月18日就來台當背包客，年節過後開始展開鐵馬環島，希望用慢活的方式感受台灣風情與欣賞美景。

由於適逢晚餐時間，所長張文龍也主動下廚煮飯菜，邀請Scheeres Siebrig與員警們共同用餐並協助處理住宿事宜，讓她大讚台灣警察好熱情，還拉著員警一起合影留念；張文龍表示，服務無國界，只要民眾有難處，警方都會盡力去協助。

Scheeres Siebrig也說，因歐洲各國的警察都很嚴肅，不像台灣警察熱情又暖心，且因國境間出入方便，治安不是很理想，自己在荷蘭一個人都不敢隨意出門，但在台灣治安很好，女孩子也能獨自外出旅遊，「下次有機會還要再來台灣」。

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    荷蘭籍女子鐵馬環台借宿派出所，暖警炊飯招待。（記者李容萍翻攝）

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