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加油站洗車工 遭洗車機夾傷右腳

2017-02-06  13:18

〔記者歐素美／台中報導〕22歲梁姓男子今天上午9點多在豐原區豐原大道一處加油站洗車時，右腳不慎遭洗車機夾傷，消防局豐原分隊獲報趕往將他緊急送醫，豐原醫院表示，梁男右腳掌1至4節骨折，目前正等候開刀中。

梁姓男子今天上午9點多，疑走在洗車機的軌道上不慎被洗車機夾傷，他痛得大叫，其他員工發現趕緊停止機器，將他扶到一旁的椅子上休息，並通報消防隊，消防局豐原分隊獲報趕往，發現梁男右腳拇指與後方明顯瘀青腫脹，足背至足底約8公分撕裂傷，意識清楚，生命徵象穩定。因梁男直喊「好痛」，消防人員於是在現場替梁男清洗傷口、包紮止血，並以夾板固定患肢後，將他送往衛生福利部豐原醫院就醫。

豐原醫院表示，梁男經檢查發現右腳掌1～4節骨折，目前正等候開刀中；加油站對事發過程則不願多談。

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  • 梁男工作的加油站。（記者歐素美翻攝）

    梁男工作的加油站。（記者歐素美翻攝）

  • 梁男右腳被洗車機夾傷，消防局獲報派出救護車將他送醫。（記者歐素美翻攝）

    梁男右腳被洗車機夾傷，消防局獲報派出救護車將他送醫。（記者歐素美翻攝）

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