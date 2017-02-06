加油站洗車工 遭洗車機夾傷右腳
2017-02-06 13:18
〔記者歐素美／台中報導〕22歲梁姓男子今天上午9點多在豐原區豐原大道一處加油站洗車時，右腳不慎遭洗車機夾傷，消防局豐原分隊獲報趕往將他緊急送醫，豐原醫院表示，梁男右腳掌1至4節骨折，目前正等候開刀中。
梁姓男子今天上午9點多，疑走在洗車機的軌道上不慎被洗車機夾傷，他痛得大叫，其他員工發現趕緊停止機器，將他扶到一旁的椅子上休息，並通報消防隊，消防局豐原分隊獲報趕往，發現梁男右腳拇指與後方明顯瘀青腫脹，足背至足底約8公分撕裂傷，意識清楚，生命徵象穩定。因梁男直喊「好痛」，消防人員於是在現場替梁男清洗傷口、包紮止血，並以夾板固定患肢後，將他送往衛生福利部豐原醫院就醫。
豐原醫院表示，梁男經檢查發現右腳掌1～4節骨折，目前正等候開刀中；加油站對事發過程則不願多談。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 2018綠營連任危機？這三縣市被指艱困選區...
- 遠離中共統治 香港移民台灣人數創16年新高
- 國產SUV小改款-1
- 元清觀拜天公 以糧代金助弱勢
- 產工未提調解 台鐵仍曠職處理
- 食材來源登錄不全 退輔會、林務局員工餐廳挨罰
- 劉畢莉的專業 連指揮官都聽
- 不辭議員 童仲彥：以懺悔心情做贖罪志工
- 新派里艦 立委促以海軍英雄命名
- 賓士車主看病怨「停車比住院貴」 醫諷：台灣奇蹟！
- 接班鋪路？半導體協會理事長改選 張忠謀欽點「他」
- NBA》才剛花大錢簽下 諾亞下季卻可能被降替補？
- 藍營布局2018縣市長 傳周錫瑋等人都在名單內
- 林奏延將下台 拋「三代健保」震撼彈
- 日職》卡位中外野手 陽岱鋼守備巨人教練按讚
- 被搶要賠？斷掌工讀生冒死守收銀機 網友分析...
- 台灣東側有黑潮 鄭明典：有利低壓發展
- 台灣燈會登場 雙鐵加開班次
- 〈熱門族群〉爆天量收長黑 大同改選行情掰掰了?
- NBA》詹皇及隊友發文慰問 拉文推特感謝關心
- 南亞觀察》從美夢變惡夢：談斯里蘭卡的「親中政策」
- 台灣燈會北港副燈魚躍龍門 明點燈
- 賈永婕一張照片 意外掀福原愛秘密
- 小檔案
- 鏗鏘集》國民黨喊團結的時候
- 蓄水率不到七成 石門水庫水情稍緊
- 寇家瑞陳敬宣談情說愛 過不了這一關
- 市府爭設機捷A2a、A5a站 拚3月送審
- 【愛讀書】 《星火》
- 中台灣元宵燈會 雙主燈點燈
- 威廉約會變調直銷 楊千霈北歐拚做人
- 國機國造啟動！空軍與中科院明簽約委製生產
- 中國寶物鑑定會 民眾以為是古董卻9成是假貨
- 「不再活在拳打腳踢的日子」童仲彥妻向父親承諾
- 女優只為5千日圓 I奶夾這根大口含
- 北投命案 張小弟就讀國小下週進行全校輔導
- 【今年首例H7N9境外移入病例】一台商重症 衛局︰中國南方疫情嚴重
- NBA》沒大三元照砍42分 魏少率雷霆轟垮拓荒者
- 竹南炸邯鄲 攻炮城搶金弊
- 敖國珠出走掀人事地震 中天展開慰留大戰
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：加油站洗車工 遭洗車機夾傷右腳
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分